Hapšenja i istraga

Odgovor Miloša Kovačevića na tekst - UHAPŠEN GRUHONJIĆEV SARADNIK: Policija ekspresno reagovala nakon skandaloznih pretnji koje su uzdrmale...

В.Н.

24. 09. 2026. u 09:55

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Objavljujemo odgovor Miloša Kovačevića na tekst "UHAPŠEN GRUHONjIĆEV SARADNIK: Policija ekspresno reagovala nakon skandaloznih pretnji koje su uzdrmale Srbiju", a po presudi

Одговор Милоша Ковачевића на текст - УХАПШЕН ГРУХОЊИЋЕВ САРАДНИК: Полиција експресно реаговала након скандалозних претњи које су уздрмале...

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Netačni su navodi da sam ja Miloš Kovačević javno izneo stav da na tekstu pobrojane srpske državne institucije i Hram Sv. Save, treba postaviti eksploziv. Takođe, nisam uputio nikakve javne pretnje nekakvim okupatorima teritorije Vojvodine. U tekstu imenovano lice nije moj ideolog, niti sam ja član nekakve srbomrzakče i autošovinističke ili bilo koje druge sekte. Svoje političke stavove iznosim javno, predstavljajući se svojim imenom i prezimenom, a u skladu sa zakonima Republike Srbije. 

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