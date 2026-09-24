Objavljujemo odgovor Miloša Kovačevića na tekst "UHAPŠEN GRUHONjIĆEV SARADNIK: Policija ekspresno reagovala nakon skandaloznih pretnji koje su uzdrmale Srbiju", a po presudi

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Netačni su navodi da sam ja Miloš Kovačević javno izneo stav da na tekstu pobrojane srpske državne institucije i Hram Sv. Save, treba postaviti eksploziv. Takođe, nisam uputio nikakve javne pretnje nekakvim okupatorima teritorije Vojvodine. U tekstu imenovano lice nije moj ideolog, niti sam ja član nekakve srbomrzakče i autošovinističke ili bilo koje druge sekte. Svoje političke stavove iznosim javno, predstavljajući se svojim imenom i prezimenom, a u skladu sa zakonima Republike Srbije.