Hapšenja i istraga

UHAPŠEN SUBOTIČANIN: Osumnjičen da je krao bicikle i televizor

Jelena Lemajić

23. 09. 2026. u 13:00

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su dve krađe i tešku krađu i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili D. L. (38) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

УХАПШЕН СУБОТИЧАНИН: Осумњичен да је крао бицикле и телевизор

Foto: Printskrin Pink TV

On se sumnjiči da je, u proteklih mesec dana, iz dve stambene zgrade ukrao bicikl i električni bicikl. Takođe, on je, kako se sumnja, provalio i u jedan stan u centru, odakle je ukrao televizor i novac. Deo ukradenih predmeta policija je pronašla i oni će biti vraćeni vlasnicima.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, D. L. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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