HOROR U NOVOSADSKOJ OSNOVNOJ ŠKOLI: Učenica donela nož na čas, alarmirane sve službe

U OSNOVNOJ školi "Jožef Atila" u Novom Sadu odigrao se incident kada je jedna učenica unela nož u učionicu.

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Zahvaljujući prisebnosti nastavnog osoblja i brzoj reakciji nadležnih, izbegle su se teže posledice, a u događaju nije bilo povređenih.

O slučaju su odmah obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Centar za socijalni rad, kao i nadležno tužilaštvo, koji su izašli na teren i preuzeli dalje postupanje u skladu sa zakonskim procedurama.

Iz uprave škole saopšteno je da su bezbednosni protokoli aktivirani istog trenutka kada je oružje uočeno.

- Škola je preduzela sve mere predviđene Protokolom o postupanju ustanove u odgovorima na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Slučaj je prijavljen svim relevantnim institucijama sa kojima usko sarađujemo na rešavanju ove situacije i pružanju podrške učenicima- navode iz OŠ "Jožef Atila" za "Newsmax Balkans".

Nadležne službe i Centar za socijalni rad trenutno utvrđuju sve okolnosti, kao i motive koji su doveli do ovog incidenta.