Hapšenja i istraga

LAŽNI ORTOPED VARAO ŽENE: Uhapšen bugarski državljanim, prevarom uzeo oko 16.000 evra

Slađana Matić

22. 09. 2026. u 15:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BUGARSKI državljanin D. H. (54) uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je prevario dve žene i uzeo im ukupno oko 16.000 evra.

ЛАЖНИ ОРТОПЕД ВАРАО ЖЕНЕ: Ухапшен бугарски држављаним, преваром узео око 16.000 евра

S. J. M.

Na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu branio se ćutanjem, a Prvi osnovni sud odredio mu je pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Kako se sumnja D. H. je od 21. avgusta 05.septembra ove godine na teritoriji Starog grada i Novog Beograda zajedno sa još nepoznatim saradnikom lažno se predstavljao kao lekar ortoped, doveo u zabludu dve žene i uzeo im novac. On je J.J. ispričao da joj se sin nalazi u životnoj opasnosti, jer je imao saobraćajnu nezgodu i da je potrebno da mu da sav novac koji ima kod sebe, kako bi bio operisan. Naivna žena mu je ispred zgrade u kojoj živi, predala 5.670 evra i 8.800 dinara.

Drugu ženu V.P. je prevario na isti način, rekavši joj da joj je ćerka teško povređena i da joj je potrebna hitna operacija koja košta 52.000 evra. V. P. mu je kroz prozor stana u kom živi predala 7.050 evra i 378.000 dinara. Nakon toga Bugarin je zajedno sa "saradnikom" otišao pribavivši sebi i njemu protivpravnu imovinsku korist.

Naredbom o sprovođenju istrage tereti se za prevare.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

0 0

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZ RUČNOG RAKETNOG BACAČA ISPALIO PROJEKTIL NA KUĆU U KOTEŽU: Policija na licu mesta našla i neeksplodiranu bombu - Uhapšen napadač
Hapšenja i istraga

0 1

IZ RUČNOG RAKETNOG BACAČA ISPALIO PROJEKTIL NA KUĆU U KOTEŽU: Policija na licu mesta našla i neeksplodiranu bombu - Uhapšen napadač

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula i Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Ž. K. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

22. 09. 2026. u 14:17

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat