LAŽNI ORTOPED VARAO ŽENE: Uhapšen bugarski državljanim, prevarom uzeo oko 16.000 evra

BUGARSKI državljanin D. H. (54) uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je prevario dve žene i uzeo im ukupno oko 16.000 evra.

S. J. M.

Na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu branio se ćutanjem, a Prvi osnovni sud odredio mu je pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Kako se sumnja D. H. je od 21. avgusta 05.septembra ove godine na teritoriji Starog grada i Novog Beograda zajedno sa još nepoznatim saradnikom lažno se predstavljao kao lekar ortoped, doveo u zabludu dve žene i uzeo im novac. On je J.J. ispričao da joj se sin nalazi u životnoj opasnosti, jer je imao saobraćajnu nezgodu i da je potrebno da mu da sav novac koji ima kod sebe, kako bi bio operisan. Naivna žena mu je ispred zgrade u kojoj živi, predala 5.670 evra i 8.800 dinara.

Drugu ženu V.P. je prevario na isti način, rekavši joj da joj je ćerka teško povređena i da joj je potrebna hitna operacija koja košta 52.000 evra. V. P. mu je kroz prozor stana u kom živi predala 7.050 evra i 378.000 dinara. Nakon toga Bugarin je zajedno sa "saradnikom" otišao pribavivši sebi i njemu protivpravnu imovinsku korist.

Naredbom o sprovođenju istrage tereti se za prevare.