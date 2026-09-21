Hapšenja i istraga

"NOVOSTI" SAZNAJU: Određen pritvor Novosađaninu (21) osumnjičenom za ubistvo majke LJiljane (57)

Jelena Lemajić

21. 09. 2026. u 14:05

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POSLE saslušanja rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenom A. B. (21) zbog krivičnog dela teško ubistvo određen pritvor do 30 dana.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Одређен притвор Новосађанину (21) осумњиченом за убиство мајке Љиљане (57)

Foto: Instagram/192_rs

- Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. Takođe, pritvor je određen zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - kažu za "Novosti" u Višem javnom tužilštvu u Novom Sadu.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću ovog suda.

On se sumnjiči da je u noći između petka i subote sa više uboda nožem usmrtio svoju majku Ljiljanu B. (57). Stravičan događaj dogodio se oko tri ujutru, a prethodila mu je žučna svađa majke i sina. Policija je vrlo brzo stigla, ali je na licu mesta zatekla Ljiljanu u lokvi krvi i unezverenog sina.

- Očigledno je imao psihičkih problema, čim je mogao tako nešto da uradi. Jadna žena, sama je brinula o njemu, muž joj je stalno u inostranstvu... Šta je dočekala - kaže jedna komšinica.

Upravo zbog toga njegovo psihičko stanje biće podvrgnuto psihijatrijskom i psihološkom veštačnju, kako bi se utvrdio stepen uračunljivosti.

Inače, pre skoro dve godine u Novom Sadu dogodio se sličan zločin kada je Igor M. testerom usmrtio svoju majku Anu. On je vrlo brzo preminuo u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

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