"NOVOSTI" SAZNAJU: Određen pritvor Novosađaninu (21) osumnjičenom za ubistvo majke LJiljane (57)
POSLE saslušanja rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenom A. B. (21) zbog krivičnog dela teško ubistvo određen pritvor do 30 dana.
- Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. Takođe, pritvor je određen zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - kažu za "Novosti" u Višem javnom tužilštvu u Novom Sadu.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću ovog suda.
On se sumnjiči da je u noći između petka i subote sa više uboda nožem usmrtio svoju majku Ljiljanu B. (57). Stravičan događaj dogodio se oko tri ujutru, a prethodila mu je žučna svađa majke i sina. Policija je vrlo brzo stigla, ali je na licu mesta zatekla Ljiljanu u lokvi krvi i unezverenog sina.
- Očigledno je imao psihičkih problema, čim je mogao tako nešto da uradi. Jadna žena, sama je brinula o njemu, muž joj je stalno u inostranstvu... Šta je dočekala - kaže jedna komšinica.
Upravo zbog toga njegovo psihičko stanje biće podvrgnuto psihijatrijskom i psihološkom veštačnju, kako bi se utvrdio stepen uračunljivosti.
Inače, pre skoro dve godine u Novom Sadu dogodio se sličan zločin kada je Igor M. testerom usmrtio svoju majku Anu. On je vrlo brzo preminuo u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.
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