U STANU PRONAĐENI KOKAIN I MARIHUANA: Novosađanin uhapšen zbog droge
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su A. R. (30) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 1.180 grama praha za koji se sumnja da je kokain i oko 150 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Takođe, pronađena je i digitalna vaga, aparat za vakuumiranje i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
A. R. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
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