PAO DILER U ĆUPRIJI: Policija u stanu pronašla amfetamin, marihuanu i psihoaktivne tablete (FOTO)
JAGODINSKA i ćuprijska policija lišila je slobode 32-dvogodišnjeg muškarca G. M. iz Ćuprije zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
On je uhapšen nakon što je tokom pretresa njegovog stana pronađeno oko 137 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, pet grama suve biljne materije za koju se pretpostavlja da je marihuana i drobilica sa tragovima te materije.
Zaplenjene su takođe LSD sličice, 52 tablete sa liste psihoaktivnih supstanci, kao i vagica za precizno merenje sa tragovima amfetamina.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.
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