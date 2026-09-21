Hapšenja i istraga

PLAĆALI RADOVE KOJI NISU IZVEDENI: Hapšenje u Novom Sadu zbog utaje poreza i pranja novca

Jelena Lemajić

21. 09. 2026. u 09:46

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VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, lišilo je slobode M.N. i A.M, zbog osnova sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i pranje novca.

ПЛАЋАЛИ РАДОВЕ КОЈИ НИСУ ИЗВЕДЕНИ: Хапшење у Новом Саду због утаје пореза и прања новца

Foto: Lj. P.

Njima se na teret stavljaju poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost iz člana 173a. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, krivično delo poreska utaja iz člana 225. Krivičnog zakonika i krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu iz člana 245. Krivičnog zakonika.

-U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u periodu od 1.12.2024. godine do 11.8.2025. godine, osumnjičeni M.N i A.M., kao odgovorno lice privrednog društva „A3 Architects Studio“ d.o.o. Inđija, izvršili isplatu ukupnog iznosa od 28.727.980 dinara na tekuće račune navodnih dobavljača na ime fiktivnih radova na pripremanju sadržaja i projekata paviljona na specijalizovanoj izložbi „Ekspo 2027“ - koji radovi nisu izvedeni - objašnjavaju u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. - Zatim, odgovorna lica tih privrednih društava, osumnjičeni N.K, B.T. i N.K., kao i još dva osumnjičena (koja su u bekstvu i za kojima se intenzivno traga), po prijemu novca, sa znanjem da isti potiče od kriminalne delatnosti, izvršili njegovu konverziju i prenos, u nameri da time prikriju nezakonito poreklo imovine, neosnovanim bezgotovinskim transakcijama na lični račun osumnjičenog N.K.

Po prethodno pomenutim fiktivnim fakturama osumnjičeni M.N. i A.M. su umanjili  oporezivu dobit na osnovu neosnovano uvećanih troškova poslovanja i izbegli obračun, prijavu i plaćanje poreskih obaveza, i to poreza na dobit pravnih lica, te su na ovaj način su oštetili budžet Republike Srbije za ukupan iznos od 8.378.988 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenima M.N. i A.M. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, dok je u odnosu na N.K., B.T. i N.K. krivični postupak u toku.

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