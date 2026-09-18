Hapšenja i istraga

U DVORIŠTU U IZBIŠTU DRŽAO DROGU: Pokrenuta istraga za prodaju narkotika

Slađana Matić

18. 09. 2026. u 14:36

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Više javno tužilaštvo u Pančevu pokrenulo je danas istragu protiv K. J. (36) iz Izbišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У ДВОРИШТУ У ИЗБИШТУ ДРЖАО ДРОГУ: Покренута истрага за продају наркотика

Foto: MUP

On se sumnjiči da je u periodu od 1. do 16. septembra u dvorištu kuće u Izbištu neovlašćeno držao radi prodaje 1,397 kilograma amfetaminailogram i 207 grama marihuane, drobilicu i vagicu za precizno merenje.

Po predlogu tužilaštva Viši sud u Pančevu mu je odredio pritvor do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

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