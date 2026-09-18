SEDEO ZA STOLOM I PUCAO U GAZDU KAFIĆA: Optužnica za pokušaj teškog ubistva vlasnika kafića "DŽeri"
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Mihajla D. (24) zbog postojanja opravdane sumnje da je 21. maja 2026. godine u kafiću "Džeri" na Novom Beogradu na podmukao način pokušao da ubije vlasnika Gorana Samardžiju i pri tome doveo u opasnost živote još dvojice oštećenih, kao i jer je tom prilikom neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju.
Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
- Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo D. 21. maja između 11 i 12 časova ušao u kafić, seo za sto koji se nalazio dijagonalno od stola za kojim su sedeli oštećeni Samardžija i B.Š. i iz revolvera “zastava” ispalio 5 projektila u pravcu vlasnika kafića, koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. U ugostiteljskom objektu kao gost se nalazio policijski službenik M. M. i u trenutku ispaljivana je ustao od stola, zaklonio se iza zida, repetrirao službeno oružje i pratio okrivljenog, koji je brzim hodom pokušao da pobegne iz lokala. Glasno je viknuo okrivljenom, "stoj policija“, te se okrivljeni sapleo ispred restorana, a M.M. mu je prišao i lišio ga slobode. Mihajlu D. je tom prilikom ispao revolver, dok se u burencetu nalazio jedan metak i pet čaura, kao i jedan mobilni telefon, kačket i naočare za sunce - navedeno je u saopštenju VJT.
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