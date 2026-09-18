Hapšenja i istraga

NAPAO MUŠKARCA NOŽEM, PA POKUŠAO DA MU UKRADE SAT: Novosađanin zadao ubodnu ranu sugrađaninu - Policija odmah reagovala

Jelena Lemajić

18. 09. 2026. u 11:47

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, intenzivnim operativnim radom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su N. T. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

НАПАО МУШКАРЦА НОЖЕМ, ПА ПОКУШАО ДА МУ УКРАДЕ САТ: Новосађанин задао убодну рану суграђанину - Полиција одмах реаговала

D.N.

Sumnja se da je on sinoć, na ulici u Novom Sadu, uz pretnju nožem pokušao da ukrade sat pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, pri čemu mu je zadao ubodnu ranu. Policija je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom krivičnog dela.

N. T. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

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