NAPAO MUŠKARCA NOŽEM, PA POKUŠAO DA MU UKRADE SAT: Novosađanin zadao ubodnu ranu sugrađaninu - Policija odmah reagovala
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, intenzivnim operativnim radom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su N. T. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo u pokušaju.
Sumnja se da je on sinoć, na ulici u Novom Sadu, uz pretnju nožem pokušao da ukrade sat pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, pri čemu mu je zadao ubodnu ranu. Policija je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom krivičnog dela.
N. T. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
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