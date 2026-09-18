HAPŠENJE U NOVOM SADU: Muškaracu (35) pronađena marihuana i kokain
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su S. Č. (35) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 530 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 135 grama praha za koji se sumnja da je kokain i digitalnu vagu.
Takođe, sumnja se da je on prethodno prodao marihuanu četrdesetosmogodišnjem muškarcu, kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
S. Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA U VRANjU: Auto udarilo dete dok je pretrčavalo ulicu
18. 09. 2026. u 09:25
UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA UBISTVO NA ČUKARICI: Određeno mu zadržavanje
17. 09. 2026. u 22:15
PAO JOŠ JEDAN "VRAČARAC": Zaplenjeno 15 kg droge
17. 09. 2026. u 21:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)