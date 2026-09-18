HAPŠENJE U NOVOM SADU: Muškaracu (35) pronađena marihuana i kokain

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su S. Č. (35) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

PU Novi Sad

Pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 530 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 135 grama praha za koji se sumnja da je kokain i digitalnu vagu.

Takođe, sumnja se da je on prethodno prodao marihuanu četrdesetosmogodišnjem muškarcu, kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

S. Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.