IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta - jeziv snimak sa mesta napada (VIDEO)

BRZIM i efikasnim operativnim radom, policijski službenici Policijske uprave u Novom Sadu rasvetlili su razbojništvo koje se dogodilo 17. septembra u Novom Sadu, navodi se u saopštenju policije.

Foto: Printskrin

Oko 16.35 časova, u Ulici Trg Galerije, osumnjičeni T. N. (1996) iz Stare Pazove, kako se sumnja, bez povoda je prišao V. M. (1972) iz Đurđeva, dok je izlazio iz svog automobila, i udario ga zatvorenom šakom u glavu, usled čega je oštećeni pao na zemlju.

Osumnjičeni ga je potom, dok je držao nož u ruci, udarao rukama i nogama po telu i pokušao da mu skine skupoceni ručni sat. Pošto u tome nije uspeo, kako se sumnja, zadao mu je ubod nožem u predelu stomaka, a zatim pobegao u pravcu Ulice Vase Stajića.



Novosadski policajci su intenzivnim operativnim radom brzo identifikovali i pronašli osumnjičenog, koji je uhapšen.

T. N. je zadržan do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

On će, uz krivičnu prijavu, biti doveden nadležnom javnom tužiocu u Novom Sadu.