Hapšenja i istraga

UHAPŠEN JOŠ JEDAN "VRAČARAC": Akcija MUP u Beogradu, bacio “molotovljev koktel” ispred hotela (VIDEO)

З. К. У.

17. 09. 2026. u 16:19

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u koordinaciji sa Upravom za tehniku i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Đ.I (20), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

УХАПШЕН ЈОШ ЈЕДАН ВРАЧАРАЦ: Акција МУП у Београду, бацио “молотовљев коктел” испред хотела (ВИДЕО)

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

On se sumnjiči da je 26. avgusta ove godine bacio “molotovljev koktel” na Novom Beogradu ispred hotela “New Belgrade Premium”.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

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