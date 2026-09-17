UHAPŠEN JOŠ JEDAN "VRAČARAC": Akcija MUP u Beogradu, bacio “molotovljev koktel” ispred hotela (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u koordinaciji sa Upravom za tehniku i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Đ.I (20), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je 26. avgusta ove godine bacio “molotovljev koktel” na Novom Beogradu ispred hotela “New Belgrade Premium”.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UHAPŠENI "VRAČARCI" NA DELU: Sa punim kanisterom hteli da zapale lokal
15. 09. 2026. u 13:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)