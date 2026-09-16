Hapšenja i istraga

IZNUDILI STARICI NOVAC: Lažni lekari i dalje haraju Vranjem

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

16. 09. 2026. u 09:44

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POLICIJA je evidentirala još jedan slučaja telefonske prevare „lažnih lekara“ na teritoriji Vranja.

ИЗНУДИЛИ СТАРИЦИ НОВАЦ: Лажни лекари и даље харају Врањем

Foto: J.S.

Ovoga puta na meti prevaranata našla se starija žena koja je lošeg zdravstvenog stanja koja je oštećena za 200.000 dinara, 1.000 evra i 100 dolara, kao i zlatan nakit nepoznate vrednosti.

Po ustaljenoj šemi ona je dobila poziv od nepoznate osobe koja se predstavila kao doktor, navela da je potreban novac za hitnu operaciju njene ćerke koja se nalazi u Americi i koja je navodno imala saobraćajnu nesreću. Žena je preko terase svog stana bacila čoveku koji je po instrukcijama koje je dobila čekao ispred i otišao u nepoznatom pravcu.

Tužilaštvo je naložilo vršenje uviđaja, pregledavanje sigurnosnih kamera, kao i drugih radnji. Policija je dobila još tri prijave od građana koji su primili sumnjive pozive, ali nisu odgovarali, niti davali novac.

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