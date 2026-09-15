UHAPŠENI "VRAČARCI" NA DELU: Sa punim kanisterom hteli da zapale lokal

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Z. J. (52) iz Kostolca i A. R. (21) iz okoline Beograda, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnog klana „Vračarci“.

foto MUP

Oni se sumnjiče da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela.

Sumnja se da su oni jutros kamenom polomili staklo na vratima jednog ugostiteljskog objekta na Vračaru, u nameri da uđu u objekat i upotrebom zapaljive tečnosti izazovu požar, ali su ih u tome sprečili policijski službenici i uhapsili ih.

Prilikom hapšenja, osumnjičeni su kod sebe imali plastični kanister sa zapaljivom tečnošću.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu.