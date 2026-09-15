U BUNKERU KUĆE 20 BOMBI, PUŠKE I SKORO 1.000 METAKA: Pokrenuta istraga protiv Zemunca
Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Miroslava M. zbog postojanja osnova sumnje da je u kući na teritoriji Zemuna neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, velike razorne moći, čije držanje nije dozvoljeno građanima.
On se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Miroslav M. se sumnjiči da je izvršio krivično delo, jer su policajci 10. septembra prilikom pretresa kuće u kojoj stanuje u specijalnom podzemnom bunkeru pronašli jednu crnu putnu torbu u kojoj su se nalazili automatska puška marke „crvena zastava“ sa jednim pripadajućim okvirom, jedna poluautomatska puška uništenog fabričkog broja, 19 kutija sa ukupno 938 komada municije, tri plastična okvira za poluautomatsku pušku. To je sve bilo upakovano u pvc džak crne boje. Takođe su pronašli i 20 ručnih bombi različitih modela - naveli su u VJT.
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