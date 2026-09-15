NOVI DETALJI DRAME KOD SMEDEREVA: Maloletnik pobegao nekoliko kilometara, policija pronašla nož
NAKON hapšenja sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je nožem teško povredio osamnaestogodišnjaka u autobusu na liniji Smederevo–Velika Plana, isplivali su novi detalji incidenta koji se dogodio u ponedeljak uveče.
Prema informacijama do kojih su došli mediji, osumnjičeni maloletnik je iz okoline Velike Plane, dok je povređeni osamnaestogodišnjak iz okoline Smedereva. Do sukoba je došlo u autobusu u blizini Druge kapije smederevske Železare, juče oko 18.30 časova.
Kako se sumnja, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, sedamnaestogodišnjak je potegao nož i zadao tri ubodne rane osamnaestogodišnjem mladiću u predelu vrata i ruke.
Posle napada, maloletnik je pobegao iz autobusa i udaljio se nekoliko kilometara od mesta događaja, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila.
Tokom pretrage terena pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom napada.
Povređenom mladiću pomoć je ukazana u Zdravstvenom centru u Smederevu, nakon čega je, zbog težine povreda, prevezen na Institut za ortopediju "Banjica" u Beogradu.
Prema dosadašnjim informacijama, on nije životno ugrožen.
Maloletniku određen pritvor
Sedamnaestogodišnjak je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, sproveden pred sudiju Višeg suda u Smederevu, koji mu je odredio pritvor.
Protiv njega se vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Za sad nema zvaničnih informacija o tome šta je tačno izazvalo sukob dvojice mladića. Okolnosti događaja, kao i motiv
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Majka povređenog tinejdžera iz Niša
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