NOVI DETALJI DRAME KOD SMEDEREVA: Maloletnik pobegao nekoliko kilometara, policija pronašla nož

NAKON hapšenja sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je nožem teško povredio osamnaestogodišnjaka u autobusu na liniji Smederevo–Velika Plana, isplivali su novi detalji incidenta koji se dogodio u ponedeljak uveče.

Foto: Novosti/MUP

Prema informacijama do kojih su došli mediji, osumnjičeni maloletnik je iz okoline Velike Plane, dok je povređeni osamnaestogodišnjak iz okoline Smedereva. Do sukoba je došlo u autobusu u blizini Druge kapije smederevske Železare, juče oko 18.30 časova.

Kako se sumnja, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, sedamnaestogodišnjak je potegao nož i zadao tri ubodne rane osamnaestogodišnjem mladiću u predelu vrata i ruke.

Posle napada, maloletnik je pobegao iz autobusa i udaljio se nekoliko kilometara od mesta događaja, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila.

Tokom pretrage terena pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom napada.

Povređenom mladiću pomoć je ukazana u Zdravstvenom centru u Smederevu, nakon čega je, zbog težine povreda, prevezen na Institut za ortopediju "Banjica" u Beogradu.

Prema dosadašnjim informacijama, on nije životno ugrožen.

Maloletniku određen pritvor

Sedamnaestogodišnjak je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, sproveden pred sudiju Višeg suda u Smederevu, koji mu je odredio pritvor.

Protiv njega se vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Za sad nema zvaničnih informacija o tome šta je tačno izazvalo sukob dvojice mladića. Okolnosti događaja, kao i motiv

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Majka povređenog tinejdžera iz Niša