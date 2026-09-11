NAPADAO MUČKI, S LEĐA: Uhapšen muškarac zbog dva razbojništva u centru Beograda
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S. C. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je danas, u kratkom vremenskom periodu, izvršio dva krivična dela.
Reč je o razbojništvima nad dekanom Filozofskog fakulteta D. S. (53) i jednim osamnaestogodišnjakom na području Savskog venca.
Sumnja se da je S. C. u Čika Ljubinoj ulici, nakon što je video da je D. S. podigao novac sa bankomata, prišao mu sa leđa, udario ga i oborio na zemlju, nakon čega mu je oduzeo novčanik sa novcem i ličnim dokumentima. D. S. je tom prilikom zadobio lake telesne povrede.
S.C. se sumnjiči da je istog dana, na području Savskog venca, samo pola sata ranije, na isti način napao osamnaestogodišnjeg mladića i oduzeo mu torbicu sa novcem i ličnim stvarima, nanevši mu povrede.
Kod osumnjičenog je pronađena određena količina novca, a policija nastavlja rad na pronalasku ostalih oduzetih predmeta.
S. C. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu zbog dva krivična dela razbojništvo, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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