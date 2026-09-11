IZNUDILI 24.000 EVRA ZBOG LOŠE PRIČE O "VRAČARCIMA": Saslušan uhapšeni u Ušću
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Pavle P. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od 27. avgusta do 9. septembra ove godine zajedno sa još dvojicom maloletnika i jednim NN licem izvršio produženo krivično delo iznuda u saizvršilaštvu.
Osumnjičeni Pavle P. se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beoggradu da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Inače privedeni su i maloletnici i postupak prema njima vodi se pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Beogradu.
- Postoje osnovi sumnje da su oni u nameri da sebi i drugom pribave protivpravnu imovinsku korist, silom i pretnjom prinudili oštećenog V. P. da im na štetu svoje imovine preda novac u iznosu od 20.000 evra, a njegovog sina oštećenog M. P. da im na štetu svoje imovine preda novac u iznosu od 48.000 dinara - navode iz VJT. - Novac su zahtevali, jer je M. P. navodno govorio različite negativne stvari o pripadnicima takozvanog "vračarskog klana", pa su ga zastrašivali, upućivali pretnje po njegov i život članova njegove porodice, oduzeli mu džip, koji su naknadno vratili, kao i ukupno 48.000 dinara. Takođe su ga snimali dok se pred kamerom izvinjava pripadanicima "vračarskog klana". Potom su stupili u kontakt sa ocem oštećenog V.P. i zahtevali da im preda 20.000 evra.
Osumnjičeni su uhapšeni odmah po primopredaji novca 9. septembra u jednom lokalu u tržnom centru Ušće.
Preporučujemo
ZAPLENjENO 20 BOMBI I ARSENAL ORUŽJA: U akciji policije priveden osumnjičeni
10. 09. 2026. u 19:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)