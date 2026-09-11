IZNUDILI 24.000 EVRA ZBOG LOŠE PRIČE O "VRAČARCIMA": Saslušan uhapšeni u Ušću

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Pavle P. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od 27. avgusta do 9. septembra ove godine zajedno sa još dvojicom maloletnika i jednim NN licem izvršio produženo krivično delo iznuda u saizvršilaštvu.

Foto: N. Živanović

Osumnjičeni Pavle P. se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beoggradu da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Inače privedeni su i maloletnici i postupak prema njima vodi se pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Beogradu.

- Postoje osnovi sumnje da su oni u nameri da sebi i drugom pribave protivpravnu imovinsku korist, silom i pretnjom prinudili oštećenog V. P. da im na štetu svoje imovine preda novac u iznosu od 20.000 evra, a njegovog sina oštećenog M. P. da im na štetu svoje imovine preda novac u iznosu od 48.000 dinara - navode iz VJT. - Novac su zahtevali, jer je M. P. navodno govorio različite negativne stvari o pripadnicima takozvanog "vračarskog klana", pa su ga zastrašivali, upućivali pretnje po njegov i život članova njegove porodice, oduzeli mu džip, koji su naknadno vratili, kao i ukupno 48.000 dinara. Takođe su ga snimali dok se pred kamerom izvinjava pripadanicima "vračarskog klana". Potom su stupili u kontakt sa ocem oštećenog V.P. i zahtevali da im preda 20.000 evra.

Osumnjičeni su uhapšeni odmah po primopredaji novca 9. septembra u jednom lokalu u tržnom centru Ušće.