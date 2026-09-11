UHAPŠEN SERIJSKI RAZBOJNIK: Krao sefove iz kladionica i kuća

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su A . J. (42).

Foto: MUP

On je osumnjičen da je na području Sremske Mitrovice i Rume izvršio dva krivična dela teška krađa i četiri krivična dela teška krađa u pokušaju.

Sumnja se da je on podesnim predmetom nasilno ušao u dve kladionice iz kojih je odneo sefove sa ukupno milion dinara.

Foto: MUP

Takođe, A. J. je, kako se sumnja, na isti način provalio u ove dve kladionice, kao i u još jednu kladionicu i kuću, iz kojih ništa nije odneo.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Sumnja se da je on podesnim predmetom nasilno ušao u dve kladionice iz kojih je odneo sefove sa ukupno milion dinara.

Takođe, A. J. je, kako se sumnja, na isti način provalio u ove dve kladionice, kao i u još jednu kladionicu i kuću, iz kojih ništa nije odneo.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.