Hapšenja i istraga

UHAPŠEN SERIJSKI RAZBOJNIK: Krao sefove iz kladionica i kuća

Zagorka Knežević Uskoković

11. 09. 2026. u 14:59

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su A . J. (42).

УХАПШЕН СЕРИЈСКИ РАЗБОЈНИК: Крао сефове из кладионица и кућа

Foto: MUP

On je osumnjičen   da je na području Sremske Mitrovice i Rume izvršio dva krivična dela teška krađa i četiri krivična dela teška krađa u pokušaju.

Sumnja se da je on podesnim predmetom nasilno ušao u dve kladionice iz kojih je odneo sefove sa ukupno milion dinara.

Foto: MUP

 

Takođe, A. J. je, kako se sumnja, na isti način provalio u ove dve kladionice, kao i u još jednu kladionicu i kuću, iz kojih ništa nije odneo.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

   Sumnja se da je on podesnim predmetom nasilno ušao u dve kladionice iz kojih je odneo sefove sa ukupno milion dinara.

Takođe, A. J. je, kako se sumnja, na isti način provalio u ove dve kladionice, kao i u još jednu kladionicu i kuću, iz kojih ništa nije odneo.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

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