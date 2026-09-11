PRITVOR ZA GRKA KOJI ŽIVI U NEMAČKOJ: Pronašli mu manje količine kokaina i kanabisa

Osnovni sud u Leskovcu odredio je pritvor R.S. iz Štutgarta, državljaninu Grčke, nakon što je policija u njegovoj hotelskoj sobi pronašla manje količine kokaina i maruhane koje je neovlašćeno držao za sopstvenu upotrebu.

I. Mitić

U saopštenju suda je navedeno da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni kome je oduzet grčki pasoš, 8. septembra tekuće godine, u jednoj od soba Motela „Predejane“, držao 0,9 grama kokaina i 0,76 grama kanabisa. Drogu su, prilikom pretresa, pronašli službenici Policijske uprave u Leskovcu.

Pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, a rešenjem suda je upravi Kazneno-popravnog zavoda u Leskovcu naloženo da, u saradnji sa leskovačkom Policijskom upravom, preuzme osumnjičenog i da obezbeđuje njegov boravak na Odeljenju za plućne bolesti leskovačke Opšte bolnice, gde se nalazi na lečenju.