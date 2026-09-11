DNK TRAG PREŽIVELOG NA POKLOPCU BOMBE: Određen pritvor osumnjičenom za eksploziju u Starčevu

OSUMNjIČENOM za teško ubistvo dvojice prijatelja P. V.(35) iz Starčeva Viši sud u Pančevu je odredio danas pritvor u trajanju do 30 dana.

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Sudija je prihvatio predlog Višeg tužilaštva i pritvor mu odredio, jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti.

P. V. se sumnjiči još i za nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija. Na saslušanju kod Višeg tužioca u Pančevu on se danas branio ćutanjem.

U istrazi se sumnja da je on doneo bombu u dvorište kuće Aleksandra F. (40) u Starčevu, koji je tada 17. jula slavio rođendan i pozvao dvojicu prijatelja P. V. i Dragana P. (31) iz Banatskog Brestovca da dođu i roštiljaju.

- Osumnjičenom P. V. se stavlja na teret da je oko 21.50 časova nosio ručnu bombu, koju je aktivirao u dvorištu kuće. Usled dejstva eksplozije lišio je života dve osobe lica. Dragan P. je preminuo na mestu događaja, a Aleksandar F. sutradan u bolnici - navedeno je u saopštenju Višeg tužilaštva u Pančevu.

U početku se sumnjalo da je sve nesrećan događaj, da su se trojica prijatelja dfobacivali bombom i da je ona slučajno aktivirana. U njenoj eksploziji teško je povređen i sada osumnjičeni P. V. Međutim, kako saznajemo, na kutiji i poklopcu bombe nađen je dominantan DNK trag P. V. Poklopac je tokom policijskog uviđaja uočen kod kapije, pa se na osnovu toga sada sumnja da je on doneo bombu, pa mu je poklopac tu ispao, ili ga je sam bacio.

Kako je P. V. bio u bolnici i sada se oporavio, a stigle su i te za pravosudni postupak potrebne analize, VJT u Pančevu je pokrenuo istragu protiv njega. Glavno će biti da se utvrdi da li mu je ručna bomba ispala ili je bacio. Tužilaštvo za sada sumnja da ju je namerno aktivirao. Ipak, za teško ubistvo moraće da se dokaže umišljaj i da je imao nameru da ubije dvojicu prijatelja ili jednog, a dovede u opasnost i drugog. Videćemo da li će ga i za šta na kraju istrage optužiti.