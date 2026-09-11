Hapšenja i istraga

"SINE PUCAJ": Saslušani osumnjičeni za krivično delo kod Obrenovca, dečak po nagovoru oca ranio muškarca

Slađana Matić

11. 09. 2026. u 16:46

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SLAVKO O. (44) , koji se sumnjiči da je u sredu u Obrenovcu podstrekao sina od 9 godina da puca u njegovog poslovnog partnera M. R. saslušan je u Višem tužilaštvu u Beogradu i branio se ćutanjem.

СИНЕ ПУЦАЈ: Саслушани осумњичени за кривично дело код Обреновца, дечак по наговору оца ранио мушкарца

Foto: Društvene mreže/ Privatna arhiva

Osim tog podstrekavanja na pokušaj ubistva on se tereti i da je neovlašćeno nosio poluautomatsko vatreno oružje – pištolj marke "valter" sa pripadajućim okvirom i minicijom.

U Višem tužilaštvu saslušan je i Slobodan N. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je Slavku O. pomogao da nakon izvršenja krivičnog dela sakrije pištolj iz kojeg je pucano i on je negirao izvršenje krivičnog dela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a Slavku O. i da ne bi uticao na svedoke i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti.

- Postoje osnovi sumnje da je 9. septembra u večernjim časovima Slavko O. najpre pozivao oštećenog M.R. i upućivao mu uvrede i pretnje, što je činilo i dete, da bi potom sa M.R. dogovorio susret u porti crkve Svetog Nikole u Draževcu kod Obrenovca, kako bi razjasnili nesuglasice. Osumnjičeni je tamo poveo sina - navodi se u saopštenju VJT. - Na dogovorenom mestu je potom došlo do svađe i koškanja između Slavka O. i M. R,  pa je osumnjičeni odgurnuo oštećenog u predelu ramena, a potom rekao detetu: „Sine, pucaj!" Dete je to i učinilo i pištoljem, koji je prethodno uzeo iz kasete automobila i samostalno ga pripremilo za upotrebu, u pravcu oštećenog ispalilo projektil i na taj način je pokušalo da M. R. liši života.

U tužilaštvu navode da je M.R. tada zadobio prostrelnu ranu desne nadlaktice i ustrelnu ranu stomaka.

- Nakon toga, osumnjičeni i negov sin su otišli do kuće u mestu Brgule kod Uba u kojoj boravi osumnjičeni Slobodan N. koji je, kako se sumnja, pištolj koji mu je doneo Slavko O, neovlašeno nosio od porodične kuće do njive, koja je u njegovom vlasništvu. Tu ga je sakrio u zemlji pored rastinja u PVC kesi - kažu iz VJT.

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