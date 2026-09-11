Hapšenja i istraga

U AUTOMOBILU KRIO KOKAIN: Uhapšen Novosađanin zbog više od kilograma droge

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

11. 09. 2026. u 13:30

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Policija u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je tridesetosmogodišnjeg J. K. iz Novog Sada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У АУТОМОБИЛУ КРИО КОКАИН: Ухапшен Новосађанин због више од килограма дроге

Foto: Depositphotos/pryzmat

Policija je u pretresu vozila osumnjičenog pronašla dva paketa sa više od kilogram praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.
J. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

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