U AUTOMOBILU KRIO KOKAIN: Uhapšen Novosađanin zbog više od kilograma droge

Policija u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je tridesetosmogodišnjeg J. K. iz Novog Sada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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Policija je u pretresu vozila osumnjičenog pronašla dva paketa sa više od kilogram praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.

J. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.