Hapšenja i istraga

POKUŠAO DA SILUJE DEVOJKU U CENTRU BEOGRADA: Brzom reakcijom policije uhapšen napadač

В. Н.

11. 09. 2026. u 10:05

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MUŠKARAC koji je pre nekoliko dana pokušao da siluje devojku u centru Beograda uhapšen je zahvaljujući brzoj reakciji policije.

ПОКУШАО ДА СИЛУЈЕ ДЕВОЈКУ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА: Брзом реакцијом полиције ухапшен нападач

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Mlađi muškarac pokušao je da siluje devojku kada se ona oko ponoći vraćala iz grada.

Pratio je do zgrade u kojoj stanuje, a kada je ona ušla u zgradu napao je s leđa.

Oborio je devojku i pokušao da je siluje. 

Ona je počela da vrišti. Samo zahvaljujući svojoj fizičkoj spremnosti, jer trenira ceo život, izborila se sa napadačem i uspela da se spase.

Slučaj je prijavila policiji, koja je brzo reagovala i uhapsila ga. Napadač je priveden u policijsku stanicu Stari grad.

Prema našim saznanjima, uhapšeni je pre ovog slučaja napao nekoliko građanki.

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