POKUŠAO DA SILUJE DEVOJKU U CENTRU BEOGRADA: Brzom reakcijom policije uhapšen napadač
MUŠKARAC koji je pre nekoliko dana pokušao da siluje devojku u centru Beograda uhapšen je zahvaljujući brzoj reakciji policije.
Mlađi muškarac pokušao je da siluje devojku kada se ona oko ponoći vraćala iz grada.
Pratio je do zgrade u kojoj stanuje, a kada je ona ušla u zgradu napao je s leđa.
Oborio je devojku i pokušao da je siluje.
Ona je počela da vrišti. Samo zahvaljujući svojoj fizičkoj spremnosti, jer trenira ceo život, izborila se sa napadačem i uspela da se spase.
Slučaj je prijavila policiji, koja je brzo reagovala i uhapsila ga. Napadač je priveden u policijsku stanicu Stari grad.
Prema našim saznanjima, uhapšeni je pre ovog slučaja napao nekoliko građanki.
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