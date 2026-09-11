POKUŠAO DA SILUJE DEVOJKU U CENTRU BEOGRADA: Brzom reakcijom policije uhapšen napadač

MUŠKARAC koji je pre nekoliko dana pokušao da siluje devojku u centru Beograda uhapšen je zahvaljujući brzoj reakciji policije.

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Mlađi muškarac pokušao je da siluje devojku kada se ona oko ponoći vraćala iz grada.

Pratio je do zgrade u kojoj stanuje, a kada je ona ušla u zgradu napao je s leđa.

Oborio je devojku i pokušao da je siluje.

Ona je počela da vrišti. Samo zahvaljujući svojoj fizičkoj spremnosti, jer trenira ceo život, izborila se sa napadačem i uspela da se spase.

Slučaj je prijavila policiji, koja je brzo reagovala i uhapsila ga. Napadač je priveden u policijsku stanicu Stari grad.

Prema našim saznanjima, uhapšeni je pre ovog slučaja napao nekoliko građanki.