Hapšenja i istraga

PRETRESOM STANA PRONAŠLI MU DROGU: U Zrenjaninu uhapšen muškarac

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

11. 09. 2026. u 09:07

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Zrenjaninska policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je tridesetosmogodišnjeg V. D. iz Zrenjanina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

ПРЕТРЕСОМ СТАНА ПРОНАШЛИ МУ ДРОГУ: У Зрењанину ухапшен мушкарац

B. G.

 Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla šest paketa sa više od 1,2 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, paket sa 102 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin i paketić sa 27 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i vagicu za precizno merenje sa tragovima narkotika.
     V. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

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