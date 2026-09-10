ZAPLENJENO 20 BOMBI I ARSENAL ORUŽJA: U akciji policije priveden osumnjičeni

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv droga, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili veću količinu oružja i municije i uhapsili jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Foto: MUP

-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv droga, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su veću količinu oružja i municije i uhapsili M. M. (1983) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Foto: MUP

Policija je pretresom kuće u kojoj je osumnjičeni boravio pronašla u specijalnom bunkeru dve automatske puške, 20 komada ručnih bombi i jednu putnu torbu sa više pakovanja municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu,” izjavio je ministar Dačić.