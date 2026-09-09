BUJANOVČANIN UHAPŠEN U SOMBORU: U kamionu u pronađeno preko 3000 kutija cigareta
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Uprave granične policije i PU Sombor, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, uhapsili su E. F. (1992) iz Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Pripadnici granične policije su, na Graničnom prelazu Bezdan, u teretnom motornom vozilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli i oduzeli 3.095 kutija cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.
Cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji i na taj način osumnjičeni je oštetio budžet Republike Srbije za oko 1.250.000 dinara.
E. F. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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