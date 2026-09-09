Hapšenja i istraga

U STANU MARIHUANA, TABLETE, ŠEST DIGITALNIH VAGICA: Uhapšen Novosađanin osumnjičen za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

09. 09. 2026. u 13:26

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NOVOSADSKA policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu uhapsila T.M. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.

У СТАНУ МАРИХУАНА, ТАБЛЕТЕ, ШЕСТ ДИГИТАЛНИХ ВАГИЦА: Ухапшен Новосађанин осумњичен за трговину дрогом

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pretresom stana koji koristi osumnjičeni, policija je pronašla oko 500 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, tablete sa liste psihoaktivnih supstanci, šest digitalnih vaga i dva aparata za vakuumiranje. Takođe, pronađen je i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

T. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

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