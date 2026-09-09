NOVO HAPŠENJE ZBOG DROGE U ĆUPRIJI: Pretresom stana M. M. pronađen amfetamin

ĆUPRIČANIN M. M. (41) u akciji ćuprijske i jagodinske policije uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Foto: MUP

U njegovom stanu i drugim prostorijama u Ćupriji pretresom je pronađeno oko 104 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, saopštila je Policijska uprava u Jagodini.

Osumnjičenom M. M. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, posle čega će sa krivičnom prijavom biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.