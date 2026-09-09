NOVO HAPŠENJE ZBOG DROGE U ĆUPRIJI: Pretresom stana M. M. pronađen amfetamin
ĆUPRIČANIN M. M. (41) u akciji ćuprijske i jagodinske policije uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
U njegovom stanu i drugim prostorijama u Ćupriji pretresom je pronađeno oko 104 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, saopštila je Policijska uprava u Jagodini.
Osumnjičenom M. M. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, posle čega će sa krivičnom prijavom biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.
Preporučujemo
UHAPŠENE DVE DRŽAVLjANKE BUGARSKE: Osumnjičene da su izvršile više krađa
08. 09. 2026. u 17:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)