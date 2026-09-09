Hapšenja i istraga

NOVO HAPŠENJE ZBOG DROGE U ĆUPRIJI: Pretresom stana M. M. pronađen amfetamin

Зорана Рашић
Zorana Rašić

09. 09. 2026. u 13:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ĆUPRIČANIN M. M. (41) u akciji ćuprijske i jagodinske policije uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

НОВО ХАПШЕЊЕ ЗБОГ ДРОГЕ У ЋУПРИЈИ: Претресом стана М. М. пронађен амфетамин

Foto: MUP

U njegovom stanu i drugim prostorijama u Ćupriji pretresom je pronađeno oko 104 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, saopštila je Policijska uprava u Jagodini.

Osumnjičenom M. M. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, posle čega će sa krivičnom prijavom biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem

Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem