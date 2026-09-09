POSVAĐALI SE, PA GA IZBO KUHINJSKIM NOŽEM: Saslušanje za ubistvo na Voždovcu
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Nenad R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je ponedeljak u stanu na Voždovcu ubio M. R.
On je izneo svoju odbranu, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoje osnovi sumnje da je 7. septembra oko 00.10 časova Nenad R. lišio života M. R. u stanu na Voždovcu, tako što je nakon verbalnog konflikta među njima došlo i do fizičkog sukoba. Osumnjičeni je tada kuhinjskim nožem zadao dve ubodne rane oštećenom u predelu levog dela grudi i desnog lakta, usled kojih je M.R. preminuo na licu mesta - navelo je VJT.
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