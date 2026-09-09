TROŠKOVI PRAVDANI LAŽNIM IZVEŠTAJIMA: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu položaja

NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje krupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je N.R. zbog osnova sumnje da je počinio produženo krivično deolo zloupotreba položaja odgovornog lica.

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Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana "Ceentar projektnih ideja", u periodu od 2021. do 2024. godine, čiji zastupnik je osumnjičeni N.R., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju osam projekta u ukupnom iznosu od 1.460.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i drugo) - navodi se u saopštenju novosadskog VJT.

- Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 1.460.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom N.R. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.