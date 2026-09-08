Hapšenja i istraga

UHAPŠENE DVE DRŽAVLJANKE BUGARSKE: Osumnjičene da su izvršile više krađa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 17:12

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POLICIJA u Kragujevcu uhapsila je dve državljanke Bugarske T. D. (51) i I. I. N. (19), zbog sumnje da su izvršile više krađa na području tog grada, saopštila je Policijska uprava Kragujevac.

УХАПШЕНЕ ДВЕ ДРЖАВЉАНКЕ БУГАРСКЕ: Осумњичене да су извршиле више крађа

D.N.

One se sumnjiče da su na autobuskom stajalištu od više građana ukrale novčanike, a policija ih je zatekla prilikom izvršenja jedne krađe.

Kod njih je prilikom hapšenja pronađen novčanik sa novcem, platnim karticama i ličnim dokumentima, koje su, kako se sumnja, ukrale.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedene tužiocu, navodi se u saopštenju.

Tanjug

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