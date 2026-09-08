UHAPŠENE DVE DRŽAVLJANKE BUGARSKE: Osumnjičene da su izvršile više krađa
POLICIJA u Kragujevcu uhapsila je dve državljanke Bugarske T. D. (51) i I. I. N. (19), zbog sumnje da su izvršile više krađa na području tog grada, saopštila je Policijska uprava Kragujevac.
One se sumnjiče da su na autobuskom stajalištu od više građana ukrale novčanike, a policija ih je zatekla prilikom izvršenja jedne krađe.
Kod njih je prilikom hapšenja pronađen novčanik sa novcem, platnim karticama i ličnim dokumentima, koje su, kako se sumnja, ukrale.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedene tužiocu, navodi se u saopštenju.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
AKCIJA POLICIJE: U BMW pronašli PRAVI MALI ARSENAL, evo šta je zaplenjeno
07. 09. 2026. u 21:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)