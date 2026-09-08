PALI POSLE PRIMOPREDAJE AMFETAMINA: Tužilaštvo zatražilo pritvor
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Srećko P. (27) i Nemanja B. (35) zbog postojanja osnova sumnje da su u nedelju neovlašćeno radi prodaje držali i posredovali u prodaji skoro 2 kilograma opojne droge amfetamin, dok se za još jednim osumnjičenim traga.
Srećko P. je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, dok se Nemanja B. branio ćutanjem. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Za osumnjičenog za kojim se traga pritvor je predložen i zbog opasnosti od bekstva, uz predlog za donošenje naredbe za raspisivanje poternice.
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