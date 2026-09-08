Hapšenja i istraga

PALI POSLE PRIMOPREDAJE AMFETAMINA: Tužilaštvo zatražilo pritvor

Slađana Matić

08. 09. 2026. u 15:29

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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Srećko P. (27) i Nemanja B. (35) zbog postojanja osnova sumnje da su u nedelju neovlašćeno radi prodaje držali i posredovali u prodaji skoro 2 kilograma opojne droge amfetamin, dok se za još jednim osumnjičenim traga.

ПАЛИ ПОСЛЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ АМФЕТАМИНА: Тужилаштво затражило притвор

D.N.

      Srećko P. je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, dok se Nemanja B. branio ćutanjem. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Za osumnjičenog za kojim se traga pritvor je predložen i zbog opasnosti od bekstva, uz predlog za donošenje naredbe za raspisivanje poternice.

      - Postoje osnovi sumnje da su Srećko P. i osumnjičeni za kojim se traga nedaleko od njihove porodične kuće na teritoriji Barajeva predali 1.996,39 grama amfetamina Nemanji B. On je preuzeo opojnu drogu radi dalje distribucije i potom je držao ispod mesta vozača u vozilu marke „reno klio“ kojim je upravljao, kada su ga zaustavili policijski službenici na autoputu u Dobanovcima i lišili slobode. U kući u kojoj žive Srećko P. i osumnjičeni za kojim se traga pronađena je supstanca namenjena za proizvodnju opojnih droga – sumporna kiselina, ukupne zapremine 1.875.00 ml, kao i gas maska, te rokovnik sa receptom za kuvanje opojne droge amfetamin - naveli su iz VJT.

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