Hapšenja i istraga

HAPŠENJE U ĆUPRIJI ZBOG HEROINA: Evo šta je policija pronašla u kući osumnjičenog

Зорана Рашић
Zorana Rašić

08. 09. 2026. u 15:26

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ČETRDESETDVOGODIŠNjI V. M. iz Jagodine uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

ХАПШЕЊЕ У ЋУПРИЈИ ЗБОГ ХЕРОИНА: Ево шта је полиција пронашла у кући осумњиченог

Foto: MUP

Tokom pretresa kuće osumnjičenog u Ćupriji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Jagodine i Ćuprije pronašli su oko 102 grama materije za koju sumnjaju da je heroin, kao i vagicu za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Jagodini, saopšteno je iz Policijske uprave za Pomoravski okrug.

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