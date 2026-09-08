HAPŠENJE U ĆUPRIJI ZBOG HEROINA: Evo šta je policija pronašla u kući osumnjičenog
ČETRDESETDVOGODIŠNjI V. M. iz Jagodine uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
Tokom pretresa kuće osumnjičenog u Ćupriji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Jagodine i Ćuprije pronašli su oko 102 grama materije za koju sumnjaju da je heroin, kao i vagicu za precizno merenje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Jagodini, saopšteno je iz Policijske uprave za Pomoravski okrug.
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