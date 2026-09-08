MLADIĆU U PARKU OTELI NOVAC I RUČNI SAT: Novosadska policija rasvetlila tri razbojništva

NOVOSADSKA policija je operativnim radom, rasvetlila tri razbojništva, od kojih jedno u pokušaju i, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvo u Novom Sadu uhapsila S.V. (23) iz Temerina zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ova krivična dela.

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Sumnja se da su on i Đ. D. (31) iz Valjeva, koji je uhapšen prekjuče, kao i A. K. (22) iz okoline Novog Sada i D. Đ. (23) iz okoline Žablja, koji su ranije uhapšeni, 11. juna, u Dunavskom parku fizički napali dvadesetdvogodišnjeg mladića i uz pretnje mu oduzeli novac i ručni sat.

Takođe, sumnja se da su S. V. i A. K., istog dana, na isti način, od dvadesetdevetogodišnjaka oduzeli novac i dokumenta, kao i da su 28. juna od četrdesetpetogodišnjeg muškarca pokušali da oduzmu torbicu.

S. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, dok su Đ. D., A. K. i D. Đ. u pritvoru.