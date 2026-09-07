PRONAŠLI MU KOKAIN I 3.700 EVRA: Akcija policije u Nišu, uhapšen muškarac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom Niš, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zaplenili su oko sedam kilograma kokaina i uhapsili M. V. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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Policija je u Nišu u automobilu osumnjičenog pronašla sedam paketa sa kokainom, dok je pretresom stana i drugih prostorija u kojim je boravio pronađeno 3.700 evra.

M. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.