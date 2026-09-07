UKRALI SEF IZ MENJAČNICE: Akcija policije u Arilju, uhapšeno sedam osoba (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava u Kraljevu, Čačku i Kruševcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Užicu i Osnovnog javnog tužilaštva u Požegi, uhapsili su sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela teška krađa.
Uhapšeni su F. B. (2000), S. R. (1978), A. Š. (1981). T. M. (1983), H. S. (1980) i dvojica maloletnika, svi iz Kraljeva, nakon što su, kako se sumnja, ukrali sef iz jedne menjačnice u Arilju.
Oni se sumnjiče i za više od deset teških krađa izvršenih na ovaj način na području Kraljeva, Kragujevca, Čačka i Kruševca.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
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