Hapšenja i istraga

UKRALI SEF IZ MENJAČNICE: Akcija policije u Arilju, uhapšeno sedam osoba (FOTO)

З. У.

07. 09. 2026. u 11:45

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava u Kraljevu, Čačku i Kruševcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Užicu i Osnovnog javnog tužilaštva u Požegi, uhapsili su sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela teška krađa.

УКРАЛИ СЕФ ИЗ МЕЊАЧНИЦЕ: Акција полиције у Ариљу, ухапшено седам особа (ФОТО)

Foto: MUP

Uhapšeni su F. B. (2000), S. R. (1978), A. Š. (1981). T. M. (1983), H. S. (1980) i dvojica maloletnika, svi iz Kraljeva, nakon što su, kako se sumnja, ukrali sef iz jedne menjačnice u Arilju. 

Oni se sumnjiče i za više od deset teških krađa izvršenih na ovaj način na području Kraljeva, Kragujevca, Čačka i Kruševca.  

Foto: Фото: МУП

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Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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