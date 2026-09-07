UKRALI SEF IZ MENJAČNICE: Akcija policije u Arilju, uhapšeno sedam osoba (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava u Kraljevu, Čačku i Kruševcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Užicu i Osnovnog javnog tužilaštva u Požegi, uhapsili su sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela teška krađa.

Foto: MUP

Uhapšeni su F. B. (2000), S. R. (1978), A. Š. (1981). T. M. (1983), H. S. (1980) i dvojica maloletnika, svi iz Kraljeva, nakon što su, kako se sumnja, ukrali sef iz jedne menjačnice u Arilju.

Oni se sumnjiče i za više od deset teških krađa izvršenih na ovaj način na području Kraljeva, Kragujevca, Čačka i Kruševca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.