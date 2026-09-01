TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA S.R. (42): Osumnjičen da je tukao svoju suprugu i pretio joj smrću
TREĆE osnovno javno tužilaštva u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana S.R. (42) zbog sumnje da je na Novom Beogradu tukao svoju suprugu i pretio joj smrću.
Osumnjičeni je na saslušanju u tužilaštvu izneo odbranu, nakon čega je predloženo sudu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na oštećenu i svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.
On je osumnjičen da je izvršio krivično delo nasilje u porodici, tako što je 24. avgusta pesnicama udarao svoju suprugu, nanevši joj povrede i preteći joj da će je ubiti ako pozove policiju.
Pored toga, sumnja se da je 29. avgusta fizički napao suprugu tražeći od nje novac, te ju je udario nekoliko puta i uzeo kabal od lampe sa namerom da je udari, ali je odustao kada mu je rekla da će mu dati novac.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)