TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA S.R. (42): Osumnjičen da je tukao svoju suprugu i pretio joj smrću

TREĆE osnovno javno tužilaštva u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana S.R. (42) zbog sumnje da je na Novom Beogradu tukao svoju suprugu i pretio joj smrću.

Foto: S. J. M.

Osumnjičeni je na saslušanju u tužilaštvu izneo odbranu, nakon čega je predloženo sudu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na oštećenu i svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo nasilje u porodici, tako što je 24. avgusta pesnicama udarao svoju suprugu, nanevši joj povrede i preteći joj da će je ubiti ako pozove policiju.

Pored toga, sumnja se da je 29. avgusta fizički napao suprugu tražeći od nje novac, te ju je udario nekoliko puta i uzeo kabal od lampe sa namerom da je udari, ali je odustao kada mu je rekla da će mu dati novac.

Tanjug

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