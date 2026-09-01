OPTUŽNICA JOŠ NA PROVERI: Produžen pritvor osumnjičenima za nasilje i i pokušaj ubistva đaka u Novom Sadu

DVOJICA od četvorice osumnjičenih za nasilje i pokušaj ubistva učenika Srednje elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Novom sadu 25. februara, koje se dogodilo u školskom dvorištu ove obrazovne ustanove, na odmoru između časova, kada je napadnut i pretučen, tada maturant S.M. i dalje ostaju u pritvoru.

FOTO. N. KARLIĆ

Ova mera produžena je L. S. (19) i godinu dana starijem A. P. a optužnica se još nalazi u Višem sudu na preispitivanju.

U školu koju pohađa blizu dve hiljade učenika, toga dana oko 16.30 sati, u popodnevnoj smeni ušla je četvoročlana grupa mladića L.S (19), A.P. (20), P.J. (22) i Lj.A. (22), dok je na odmoru u dvorištu bila veća grupa đaka. Ova „četvorka“ je bezobzirnim ponašanjem i nasilnim ponašanjem prema S.M., kako su naveli u novosadskom Višem javnom tužilaštvu, značajno ugrozila spokojstvo građana – učenika i nastavnog osoblja škole i teže remetili javni red i mir.

Pri tom bezobzirnom nasilničkom ponašanju, kako su naveli u novosadskom Višem javnom tužilaštvu, L.S i A.P. pokušali su učenika S.M. da liše života, zadajući mu više udaraca u predelu glave i tela metalnom šipkom, odnosno čekićem, usled čega je oštećeni S.M. zadobio teške telesne povrede.

Nakon sprovedene istrage, VJT u Novom Sadu je 3. jula podiglo optužnicu protiv četvorice osumnjičenih. Devetnaestogodišnji L.S. i godinu dana stariji A.P. terete se za pokušaj teškog ubistva u saizvršilaštvu, a P.J. i Lj.A. za nasilničko ponašanje.

Istom optužnicom, okrivljenom L.S. se stavlja na teret i krivično delo neovlašćeno držanje droge, koja je pronađena u stanu u kom je boravio u trenutku kada je uhapšen.

Podsećamo, kako smo pisali kada se dogodio incident u školi, napadači su, navodno bili maskirani kaupuljačama, i sa sobom su imali šipku i baklje koje su upalili u školskom dvorištu.

- U tom trenutku, u dvorištu je bilo đaka – ispričao je tada izvor upućen u nemili događaj. - Videvši upaljene baklje, đaci su počeli da se sklanjaju odatle, ulazeći u školsku zgradu. Dok su učenici bežali, jedan od njih, učenik četvrtog razreda se, kako smo nezvanično saznali, sapleo i pao, i tada je zadobio udarce po glavi i telu, i transportovan je u Urgentni centar UKCV.