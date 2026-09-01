DVA BUDŽETA OŠTEĆENA ZA SKORO 6,3 MILIONA: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu

NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je osumnjičeni M.Z. zbog osnovane sumnje da je počinio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

FOTO:Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Asocijacija za građanski aktivizam i neformalno obrazovanje Impakt" u periodu od 2020. do 7. jula 2025. godine, čiji zastupnik je osumnjičeni M.Z., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 23 projekta u ukupnom iznosu od 6.300.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.) - navodi se u saopštenju novosadskog VJT. - Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 6.298.646 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.Z. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.