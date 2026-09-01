Hapšenja i istraga

DVA BUDŽETA OŠTEĆENA ZA SKORO 6,3 MILIONA: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu

Ljiljana Preradović

01. 09. 2026. u 10:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je osumnjičeni M.Z. zbog osnovane sumnje da je počinio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

ДВА БУЏЕТА ОШТЕЋЕНА ЗА СКОРО 6,3 МИЛИОНА: У Новом Саду ухапшен осумњичени за злоупотребу

FOTO:Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka,  kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Asocijacija  za građanski aktivizam i neformalno obrazovanje Impakt"  u periodu od 2020. do 7. jula 2025. godine, čiji zastupnik je osumnjičeni M.Z., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 23 projekta u ukupnom iznosu od 6.300.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.) - navodi se u saopštenju novosadskog VJT. -  Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 6.298.646 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.Z. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije

OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije