Hapšenja i istraga

ISTRAGA PROTIV SEDAM OSOBA ZBOG EKSPLOZIVA KOD KANJIŽE: Oglasilo se VJT u Subotici, osumnjičeni za nedozvoljno oružje i eksplozivne materije

Ljiljana Preradović

31. 08. 2026. u 15:14

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VIŠE javno tužilaštvo u Subotici vodi istragu protiv sedam osoba osumnjičenih za neodozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Za ovo krivično delo, kako se navodi u saopštenju subotičkog tužilaštva, terete se D.B., S.Đ., M.B., T.B., D.B., D.A. i D.V.

ИСТРАГА ПРОТИВ СЕДАМ ОСОБА ЗБОГ ЕКСПЛОЗИВА КОД КАЊИЖЕ: Огласило се ВЈТ у Суботици, осумњичени за недозвољно оружје и експлозивне материје

FOTO. Sajt VJT Subotica

Kako se navodi u saopštenju  subotičkog VJT,  tokom angažovanja Vezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije, Uprave kriminalističke policije MUP-a i Vojne policije na razjašnjavanju okolnosti pronalaska eksploziva na teritoriji opštine Kanjiža 5. aprila, otkrivena je organizovana grupa koja je je na teritoriji Srbije obezbeđivala i skladištila eksploziv, eksplzivne naprave i dronove, koje je kasnije prebacivala ka zemljama Evropske unije, na unapred isplanirana i dogovorena mesta.

- Praćenjem aktivnosti pomenute grupe pronađen je eksploziv, eksplozivne naprave, dronovi i druga oprema neophodna za upotrebu navedenih sredstava - navodi se u saopštenju subotičkog Višeg javnog tužilaštva. - Daljim tokom istrage koja će obuhvatiti saradnju i sa istražnim organima evropskih zemalja utvrdiće se uloga navedenih lica kao i namena sredstava koja su kod njih pronađena.

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