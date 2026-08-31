U KUĆI DRŽAO ORUŽJE I MUNICIJU: Arsenal pronađen tokom pretresa u okolini Lebana

Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su Z.S.(61), iz okoline Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava.

I. Mitić

Policijska uprava u Leskovcu je saopštila da je prilikom pretresa kuće osumnjičenog pronađena automatska puška, dva lovačka karabina, pištolj i municija, koje je držao nelegalno.

Njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.