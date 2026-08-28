POSVAĐALI SE U KAFANI: Optužnica za pokušaj ubistva
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Milana Đ. (65) zbog postojanja opravdane sumnje da je 6. jula ove godine ispred jedne kafane na Paliluli u stanju alkoholisanosti i povišene emocionalne napetosti pokušao da ubije D. V.
Tužilaštvo je predložilo sudu da Milanu Đ. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu ili dovršio pokušano.
- Postoji opravdana sumnja da je Milan Đ. 6. jula oko 18:30 časova nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim D. V. u jednoj kafani, najpre otišao iz kafane, a zatim se vratio oko 19:11 časova, noseći kuhinjski nož u desnoj ruci iza leđa. Potom je zajedno sa oštećenim D. V. izašao ispred kafane, gde su nastavili svađu i počeli da razmenjuju udarce i da se guraju. Tom prilikom je okrivljeni zadobio lake telesne povrede. Nedugo zatim on je kuhinjskim nožem zadao ubod oštećenom D.V. u predelu grudnog koša i naneo mu tešku telesnu povredu opasnu po život, kada mu je prišla konobarica D.B.Š. i otela mu nož iz ruke. Oštećeni je vozilom Hitne pomoći prevežen u Urgentni centar, gde je istog dana operisan - navodi se u saopštenju VJT.
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