OPTUŽNICA ZA POKUŠAJ UBISTVA U OBRENOVCU: Bivšu partnerku i zlostavljao
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vuka M. (40) zbog postojanja opravdane sumnje da je 21. oktobra 2025. godine na teritoriji Obrenovca pokušao da liši života bivšu vanbračnu partnerku koju je prethodno zlostavljao, a sa kojom ima zajedničko dete.
Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Vuk M. se nalazi na izdržavanju kazne zatvora za drugo krivično delo.
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