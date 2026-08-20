U PRITVORU DO 30 DANA: Saslušani muškarci osumnjičeni za otmicu Novosađanina

SUDIJA za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, odredio je pritvor do 30 dana D.E.(42) iz Mionice i J.V. (43) iz Iriga, osumnjičenima da su 17. avgusta uveče, u Petrovaradinu oteli tridesetdevetogodišnjeg D.M. iz Novog Sada.

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Pritvor im je određen da boravkom na slobodi ne bi ometali postupak uticajem na svedoke, a u odnosu na D.E, i zbog bojazni da ne ponovi krivično delo.

Tridesetdevetogodišnji Novosađanin otet je u ponedeljak uveče nešto posle 20 časova u Petrovaradinu u Ulici Račkog naspram broja 32, a osumnjičene je policija posle dojave građana pronašla i uhapsila. Sumnja se da je D.E. u prisustvu J.V. zadao više udaraca rukama i nogama Novosađaninu, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja, a zatim ga na silu ugurao u vozilo. Iako se žrtva otmice opirao, pokušavajući da pobegne, u tome nije uspeo. Nemile scene na ulici te večeri, zabeležili su građani, a snimci su se pojavili na društvenim mrežama.

Novosađanin je zadobio teške povrede, koje su uključivale frakture kostiju glave i lica i u sredu je operisan i zadržan na daljem lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine.

Nakon saznanja da je u Novom Sadu uhapšen D.E. iz Mionice, njegovi pojedini sugrađani su rekli da je ovaj četrdesettrogodišnjak u gradu poznat po prgavoj naravi i da je navodno bio sklon incidentima, ali i da je znao je da se potuče, najčešće u kafićima.

O razlozima otmice Novosađanina, navode da sumnjaju da je njemu neko dugovao novac, i da je delo za koje se sumnjiči, možda uradio zato što mu je neko platio.