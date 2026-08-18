SEKIROM NASRNUO NA ŽENU I POLICIJU: Nasilnik saslušan u Trećem OJT, sve negirao pred tužiocem
U OSNOVNOM javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan R. K. (38), kome je po nalogu tužioca i u saradnji sa policijom u Zemunu određeno zadržavanje zbog sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici.
Njemu se stavlja na teret da je 16. avgusta u Zemunu, pod dejstvom alkohola ugrozio spokojstvo i telesni integritet svoje supruge.
Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je nakon verbalne rasprave rukama zadao više udaraca supruzi po telu. Sukob je eskalirao kada joj je uputio pretnje da će je ubiti, a potom iz garaže uzeo sekiru.
Na saslušanju u tužilaštvu je negirao krivicu, a tužilaštvo traži da mu sud odredi pritvor, budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na to da bi boravkom na slobodi mogao ometati postupak uticajem na oštećenu i svedoke.
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