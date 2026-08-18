Hapšenja i istraga

TUŽILAŠTVO PODIGLO OPTUŽNICU PROTIV ALIBEGA: Nosio pištolj u torbici

Slađana Matić

18. 08. 2026. u 15:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nenada Alajbegovića Alibega (45) zbog postojanja opravdane sumnje da je 6. decembra 2025. godine u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu neovlašćeno nosio pištolj marke "crvena zastava", mehanički uklonjenog fabričkog broja, sa metkom u cevi i sa okvirom u kojem se nalazilo sedam metaka.

ТУЖИЛАШТВО ПОДИГЛО ОПТУЖНИЦУ ПРОТИВ АЛИБЕГА: Носио пиштољ у торбици

Foto: Freepik/ senivpetro

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo da Alajbegoviću produže pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Zatraženo je i da mu sud izrekne meru bezbednosti oduzimanja pištolja i osam metaka.

- Postoji opravdana sumnja da je Nenad Alajbegović 6. decembra prošle godine u večernjim časovima nosio sa sobom torbicu crne boje, ušao u restoran "Durmitor", seo za sto sa N. K. nakon čega je u restoranu došlo do pucnjave, kada je više projektila ispaljeno u pravcu N. K. Alajbegović se najpre udaljio od stola, nakon čega se vratio i prišao N. K. nastojeći da mu pomogne i tada je torbicu u kojoj se nalazio pištolj uzeo sa mesta gde je prethodno sedao i dao je menadžeru restorana D. J, a on je prosledio radniku obezbeđenja restorana S. P. koji ju je ostavio u kućici na parkingu restorana, koju koriste radnici obezbeđenja. Oni nisu imali saznanja o tome šta se nalazi u torbici - naveli su iz VJT.

Po dolasku na lice mesta radi uviđaja policijski službenici su pregledom torbice utvrdili da se u njoj nalazi pištolj i municija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
Tip fudbal

0 4

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

18. 08. 2026. u 14:15 >> 14:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBAVLJENA OBDUKCIJA STRADALOG MUŠKARCA: Smederevsko tužilaštvo ispituje okolnosti požara u nasdelju Plavinac
Zločin

0 0

OBAVLJENA OBDUKCIJA STRADALOG MUŠKARCA: Smederevsko tužilaštvo ispituje okolnosti požara u nasdelju Plavinac

Povodom požara do koga je došlo u popodnevnim časovima dana 17. avgusta 2026. godine u Smederevu, u naselju Plavinac, na otvorenom prostoru, a u kojem je smrtno stradao M.J. iz Smedereva (70), Više javno tužilaštvo u Smederevu, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije, preduzima sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja, saopštili su iz VJT Smederevo.

18. 08. 2026. u 10:51

OPERATIVNI ŠTAB: U Srbiji danas 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Stolovima
Zločin

0 0

OPERATIVNI ŠTAB: U Srbiji danas 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Stolovima

NA teritoriji 23 lokalne samouprave danas je bilo aktivno 45 požara na otvorenom prostoru, a i dalje je najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gde se požar prostire na više od 3.500 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde najveći izazov predstavlja izrazito nepristupačan i kameni teren, navedeno je u izveštaju koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.

17. 08. 2026. u 20:20

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat