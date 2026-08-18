TUŽILAŠTVO PODIGLO OPTUŽNICU PROTIV ALIBEGA: Nosio pištolj u torbici
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nenada Alajbegovića Alibega (45) zbog postojanja opravdane sumnje da je 6. decembra 2025. godine u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu neovlašćeno nosio pištolj marke "crvena zastava", mehanički uklonjenog fabričkog broja, sa metkom u cevi i sa okvirom u kojem se nalazilo sedam metaka.
Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo da Alajbegoviću produže pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Zatraženo je i da mu sud izrekne meru bezbednosti oduzimanja pištolja i osam metaka.
- Postoji opravdana sumnja da je Nenad Alajbegović 6. decembra prošle godine u večernjim časovima nosio sa sobom torbicu crne boje, ušao u restoran "Durmitor", seo za sto sa N. K. nakon čega je u restoranu došlo do pucnjave, kada je više projektila ispaljeno u pravcu N. K. Alajbegović se najpre udaljio od stola, nakon čega se vratio i prišao N. K. nastojeći da mu pomogne i tada je torbicu u kojoj se nalazio pištolj uzeo sa mesta gde je prethodno sedao i dao je menadžeru restorana D. J, a on je prosledio radniku obezbeđenja restorana S. P. koji ju je ostavio u kućici na parkingu restorana, koju koriste radnici obezbeđenja. Oni nisu imali saznanja o tome šta se nalazi u torbici - naveli su iz VJT.
Po dolasku na lice mesta radi uviđaja policijski službenici su pregledom torbice utvrdili da se u njoj nalazi pištolj i municija.
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